تشكيل الهلال لمواجهة أبها في الدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن إيميليانو دياز المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أبها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق أبها نظيره الهلال على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: مصعب الجوير - جوستافو كويلار - أندري كاريلو.

الهجوم: محمد القحطاني - لويس فييتو -أوديون إيجالو.