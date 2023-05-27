تعرضت مراكز محافظة المنيا، لسقوط أمطار مصحوبة برعد من خفيفة إلى متوسطة على مختلف المراكز.

من جانبه أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك تحسباً لأية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس.

وكلف نائب المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه نائب المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية لتعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتدعو المحافظة، كل المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية، وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك الأجواء، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، وغرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.