 وفا: الاحتلال يشرع بهدم محلين تجاريين في بلدة حزما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفا: الاحتلال يشرع بهدم محلين تجاريين في بلدة حزما


نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 12:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 12:59 ص

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بهدم محلين تجاريين في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد مراسل وفا، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم محلين تجاريين يعودان للمواطن بسام فزاع في بلدة حزما.

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