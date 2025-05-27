سكاي: سانشو يحسم موقفه من البقاء مع تشيلسي

حسم اللاعب الإنجليزي جادون سانشو موقفه بشأن البقاء بين صفوف الفريق الأول في نادي تشيلسي هذا الصيف.

وانضم جادون سانشو إلى تشيلسي في صيف 2024 معارًا من مانشستر يونايتد، بينما أدرج الطرفان بندًا يتضمن خيار الشراء في الصيف المقبل، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية، يرغب سانشو في البقاء مع تشيلسي.

ويستمتع سانشو بالوقت الذي يقضيه مع تشيلسي هذا الموسم، خاصة بعد أن شارك أساسيًا في مباراة حسم التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا ضد نوتنجهام فورست، إذ شعر بأنه لاعب مهم في تشكيل المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.