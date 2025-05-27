أعلن السياسي الروماني اليميني المتطرف والموالي لروسيا كالين جورجيسكو، انسحابه من مضمار السياسة، وذلك بعد فشل مساعيه في أن يصبح رئيسا للبلاد.

وقال جورجيسكو "63 عاما" في خطاب مصور بالفيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء: "قررت إنهاء مشاركتي النشطة في العملية السياسية"، مضيفا أنه سيواصل العمل كمراقب محايد من الآن فصاعدا.

ورغم ذلك، قال جورجيسكو، إنه "سيشارك" مجددا، إذا وقعت "مظالم وانتهاكات"، دون تحديد ما يعنيه بهذا.

وتصدر جورجيسكو، الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

وشن جورجيسكو حملته الانتخابية إلى حد كبير عبر منصة تيك توك.

ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية، الجولة الأولى؛ بسبب حدوث مخالفات في تمويل الحملات الانتخابية، ومنعته من الترشح مرة أخرى.

وتولى الرئيس الروماني الجديد نيكوسور دان، الليبرالي المحافظ المؤيد لأوروبا، مهام منصبه أمس الاثنين.

وفاز دان، في انتخابات الإعادة التي جرت في 18 مايو الجاري، ضد المرشح اليميني الشعبوي جورج سيميون.

وكان سيميون، أشار إلى جورجيسكو باعتباره معلمه وحليفه، وذلك خلال حملته الانتخابية ، وأعلن أنه سيستعين به في الحكومة حال فوزه في الانتخابات.