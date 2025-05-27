تسجيل 172 وفاة و2729 إصابة بوباء الكوليرا في السودان خلال أسبوع

أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحية الاتحادي في السوادن، تصاعد ملحوظ في إصابات الكوليرا بعدد من الولايات، حيث تم تسجيل 2729 حالة خلال أسبوع واحد، من بينها 172 حالة وفاة.

وقال المركز، في تقرير أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الثلاثاء، إن 90% من الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم، لا سيما في محليات كرري، أم درمان، وأمبدة، تليها ولايات شمال كردفان، وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، ونهر النيل.

وأعلن المركز، أن العدد التراكمي لإصابات حمى الضنك بلغ 12 ألفا و886 حالة، بينها 20 حالة وفاة، مشيرا إلى تسجيل 54 إصابة تراكمية بالحصبة في ست ولايات، منها حالتا وفاة، بينما بلغ عدد إصابات السحائي 134 حالة في ست ولايات، بينها 12 وفاة، حيث سُجلت 73.9% من هذه الحالات بولاية الجزيرة.

وأوضح التقرير، أن 91% من إصابات التهاب الكبد الوبائي (E) سُجلت بولاية كسلا، مشيرا إلى تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها فحص 1415 مصدراً داخل الشبكة من أصل 946 مستهدفا بنسبة تغطية بلغت 150%، حيث تبين أن 328 مصدراً غير مطابق والف 52 مطابقاً للمعايير.

وفي ما يخص الوضع الصحي بولاية الخرطوم، أوضح المركز، أن وفدا اتحاديا برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإنابة وصل الولاية، وعقد اجتماعا مع الوزارات والجهات ذات الصلة ، مشيرا إلى أنه وتم تقسيم العمل إلى عدة محاور ولجان لمواجهة الوباء والاطلاع على حجم الإمدادات وجهود المنظمات العاملة، حيث انطلقت حملة التطعيم ضد الكوليرا في منطقة البجا عبد الهادي بمحلية جبل أولياء، على أن تشمل بقية المحليات في المراحل المقبلة.

ووجّه الاجتماع، بضرورة تكثيف الجهود، خاصة في مجال صحة البيئة بولاية الخرطوم، لمواجهة التحديات الراهنة.