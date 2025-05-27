وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الروسي في موسكو

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• هاكان فيدان أوضح أن اختيار روسيا لإسطنبول مكانا لعقد المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا يُعد تجسيدا للتفاهم المشترك بين أنقرة وموسكو بشأن إرساء الاستقرار

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو.

وخلال جلسة مفتوحة سبقت الاجتماع المغلق بين الوزيرين، قال فيدان إنه التقى أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه تحيات نظيره التركي رجب طيب أردوغان، و"رسائل أخرى مهمة".

وأوضح فيدان أن العلاقات التركية الروسية تسير نحو أهدافها بشكل سليم للغاية وفق المسار الذي رسمه زعيما البلدين، وأن هذه العلاقات تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأضاف أن اختيار روسيا لإسطنبول مكانا لعقد المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا يُعد تجسيدا للتفاهم المشترك بين أنقرة وموسكو بشأن إرساء الاستقرار.

وقال فيدان إنه سيتناول خلال لقائه لافروف كافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات المتعددة الأبعاد بين البلدين، وسيناقش معه ملفي الطاقة والاقتصاد وقضايا إقليمية، خاصة الشرق الأوسط وإفريقيا.