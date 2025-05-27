وزير خارجية ألمانيا لـ إسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار

وصف وزير الخارجية الألماني، يوهان دافيد فاديفول، الوضع في قطاع غزة بأنه "لا يطاق"، قائلًا إنه سيجري اتصالا في وقت لاحق مع نظيره الإسرائيلي لتناول المسألة.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن فاديفول قوله: "من غير المقبول على الإطلاق ألا يكون الغذاء والدواء متاحَيْن للناس في قطاع غزة"، مؤكدا: " نحن في مرحلة تحتّم علينا أن نفكر جديًّا في الإجراءات الأخرى الضرورية التي يجب اتخاذها".

ومتوجها بالحديث لإسرائيل، قال وزير الخارجية الألماني: "ألمانيا لن تتضامن معكم بالإجبار".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية لا يبدو ضروريا لمحاربة إرهاب حماس وحماية وجود إسرائيل.

وأضاف ميرتس: "نشعر بأكثر من القلق إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

من جانبه، أكد السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور أن حكومته تأخذ الانتقادات الألمانية لتصرفات بلاده في قطاع غزة على محمل الجد.

وفي تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال بروسور: "عندما يوجه فريدريش ميرتس هذه الانتقادات لإسرائيل، فإننا ننصت إليه بعناية شديدة لأنه صديق".

وفي الوقت نفسه، انتقد بروسور استعداد دول أوروبية أخرى مثل فرنسا أو إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هذا يعني "مكافأة حماس بعد المذبحة"، مضيفا: "حينها يكون لدينا أسئلة كبيرة".