ديوان المحاسبة الفيدرالي في ألمانيا ينتقد هيكلة الجيش

انتقد ديوان المحاسبة الفيدرالي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، هيكلة الجيش، مطالبًا وزارة الدفاع بتصحيح هيكلها الوظيفي وإجراء تغييرات واسعة النطاق في جانبها التنظيمي.

وانتقد المدققون الماليون، في تقرير جديد، خاص ما وصفوه بـ"ثقل الرأس" في الهيكل، محذرين من خطر أن يؤدي "إرسال إشارة بإمكانية الاستدانة غير المحدودة" إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الدفاع، مطالبين بزيادة قوام "القوات" للوفاء بالمهمة العسكرية الأساسية.

وتوقعوا أن تؤدي الموارد المالية المتوفرة بشكل شبه غير محدود إلى تحفيز القطاع الصناعي على المطالبة بأسعار أعلى مقابل نفس الخدمات، لافتين إلى انخفاض عدد الوظائف المخصصة للجنود في القوات المسلحة بنحو 60 ألف وظيفة في عام 2024 مقارنة بعام 2010، أي بنسبة تراجع في حدود 24%.

كما كشفوا عن تراجع الوظائف المخصصة لصف الضباط والجنود بنسبة 40% و20% على التوالي خلال نفس الفترة، مقابل ارتفاع عدد الوظائف المخصصة للضباط وضباط الأركان بنسبة 5% بالمجمل، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوظائف المخصصة للضباط وضباط الأركان في القوات المسلحة من 15% في عام 2010 إلى 21% في عام 2024، مؤكدين أن "الجسم العسكري أصبح اليوم أثقل رأسا بشكل واضح مقارنة بعام 2010".