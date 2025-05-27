الصين تدعو كمبوديا إلى مشاركتها معارضة التوجهات الأحادية

أعربت الصين، عن استعدادها للعمل مع كمبوديا من أجل مزيد من تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأدلى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، بهذه التصريحات اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في كوالالمبور.

وأعربت الصين، عن استعدادها للعمل مع كمبوديا وغيرها من الدول الإقليمية التي تعارض بشكل مشترك التوجهات الأحادية، وكي تحافظ على استقرار النظام التجاري المتعدد الأطراف والإنتاج وسلاسل التوريد.

ودعا "لي"، البلدين إلى الرد بشكل مشترك على حالات التشكك وعدم اليقين الخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية المصالح المشتركة.

وقال "لي"، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع كمبوديا في مجالات مثل البنية التحتية والاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة.