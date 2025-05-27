محمد علي خير يروي كواليس بدايته الإعلامية: جلسة مقهى غيرت المسار

قال الإعلامي محمد علي خير، إن زوجته الدكتورة منى النموري أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة طنطا وقفت بجانبه كثيرًا في بداية ظهوره الإعلامي.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة «النهار»، مساء الاثنين، أنه وقت ثورة 25 يناير كان يظهر على جميع الفضائيات بكونه كاتبًا صحفيًّا ومحللًا سياسيًّا، ثم رادوته فكرة أن يقدم برنامجًا إذاعيًّا حيث كانت قنوات التلفزيون مزدحمة كثيرًا.

وأوضح أنه انخرط في العمل الإذاعي ودخل في غمار شراء أوقات للبث، مُرجعا الفضل في ذلك لإبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالإذاعة آنذاك.

ونوه بأنه كان يحب كذلك الجلوس على المقاهي، وفجأة بدأ يرصد أنه يحظى بشهرة بين المواطنين، ثم أعقب ذلك بداية ظهوره التلفزيوني.

وأفاد بأنه اتخذ قرارًا حاسمًا بعدم التخلي عن طقوسه بما في ذلك الجلوس على المقهى، متابعًا: «لغاية الآن في قهوتين لازم أروحهم.. هذه العادة لم تتغير على الإطلاق».

بدورها، أوضحت زوجته منى أنهما دائمًا ما كان يتناقشان في أي تحول نوعي بمسيرته الإعلامية، وكانا يتحدثان في التبعات ثم يواجهانها، لكنها أفادت بأن كل تحول أخذ منهما الكثير بما في ذلك الصحة والمال.

فيما أكد خير أنها يحرص دائمًا على النقاش مع أسرته في مثل هذه التحولات في حياته المهنية، بما في ذلك حول برنامجه «الملخص» الذي يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاليًّا، وهو من إنتاج شخصي ويظهر أربع مرات أسبوعيًّا.

في حين أفادت زوجته بأن البرنامج بدأ بثه في شهر يناير الماضي في حين التحضير له بدأ في شهر أغسطس الماضي.



