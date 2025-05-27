كييف تعلن إسقاط 43 من أصل 60 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 43 من أصل 60 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 60 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وأوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن هفارديسك بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه جرى صد الهجوم من قبل وحدات صواريخ الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 43 طائرة مسيرة في شرق وشمال وجنوب أوكرانيا.

وأفاد البيان، بوقوع أضرار في تسعة مواقع، نتيجة للهجوم الروسي، وتم العثور على حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في 3 مواقع.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 99 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات.

وقال البيان: "في الفترة من الساعة 20:00 يوم 26 مايو إلى الساعة 07:00 يوم 27 مايو، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 99 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 56 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و25 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و7 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، و5 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة أوكرانية واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي روستوف، وليبيتسك.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.