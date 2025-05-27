كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر من 42% من المرضى الذين استقبلهم الصندوق خلال عام 2024 كانوا من متعاطي المخدرات التخليقية مثل الشابو والأستروكس والأيس.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON E»، أن الصندوق يستقبل سنويا ما يزيد عن 170 ألف مريض، مؤكدا قدرة المراكز على علاجهم طالما توفرت لدى المريض الرغبة الصادقة في العلاج.

ووصف المخدرات التخليقية بأنها «وحش يدمر كل شيء»، مضيفا أن خطرها تزايد إلى درجة الانتحار والقتل والعنف المتزايد في المجتمع بشكل كبير في حوادث متكررة على غرار حادثة متعاطي الشابو في الإسماعيلية وفصل رأس مواطن.

وأشار إلى أن «الأفضل أن يُقبل المريض بنفسه على العلاج كخطوة أولى أو يتصل بالخط الساخن 16023 التابع للصندوق، الذي يستقبل كافة الاتصالات ويقدم الخدمة العلاجية بالمجان وفي سرية تامة».

وأوضح أن الصندوق يمتلك حاليا 34 مركزا علاجيا منتشرة في 19 محافظة، تغطي غالبية أنحاء الجمهورية، لافتا أن «طبيعة المادة المخدرة التي تغيرت أدت إلى إقبال المرضى على التعاطي بشكل كبير، وأصبحنا نستعين بأساليب علاجية مختلفة تماما للمواجهة».

ونوه أن العلاج يتعامل بشكل كبير مع الأعراض والسلوكيات الإدمانية بصورة أوسع، ويعزز من المهارات الحياتية التي تساعد المريض على العودة للمجتمع، قائلا: «إذا اتخذ المتعاطي القرار من تلقاء نفسه بأنه يريد العلاج، فإنه يعود للتعافي».