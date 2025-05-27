دفعت الموهبة الفذة للامين يامال، لاعب برشلونة الإسباني إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا لتجديد تعاقده، حيث نجحت في تأمين مستقبله مع البارسا حتى صيف 2031.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء تجديد التعاقد مع لامين يامال، نجم الفريق لـ 6 مواسم جديدة، ليتأكد استمراره مع الفريق حتى صيف 2031، وذلك بعدما قام بالتوقيع على عقود التجديد في مقر النادي، بحضور خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ورافا يوستا، ونائب الرئيس الأول، وديكو، والمدير الرياضي للنادي، وآخرين.

وخاض لامين يامال مع نادي برشلونة 106 مباراة، أحرز خلالهم 25 هدفًا، وصنع 34 آخرين، وتُوج بالدوري الإسباني الممتاز مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

وحقق لامين يامال العديد من الأرقام القياسية، حيث يعد هو أصغر لاعب يشارك في تاريخ برشلونة، بعمر 15 عامًا و290 يومًا، كما أنه أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني، وذلك بعمر 16 عامًا وشهرين و25 يومًا.

ويعد يامال هو أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة مع برشلونة، بعمر 17 عامًا و291 يومًا، وأصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو، بعمر 17 عامًا و105 أيام، وأصغر من يسجل ويصنع هدفًا في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعمر 17 عامًا و241 يومًا.

ومع منتخب إسبانيا، يعد لامين هو أصغر لاعب يمثل اللاروخا، بعمر 16 عامًا و57 يومًا، وأصغر لاعب يسجل هدفًا للفريق بعمر 16 عامًا و57 يومًا، وهو أيضًا أصغر من يشارك في بطولة كأس أوروبا، بعمر 16 عامًا و338 يومًا.

وأيضًا لامين يامال هو أصغر هداف في بطولة كأس أوروبا، بعمر 16 عامًا و362 يومًا، كما أنه أصغر لاعب يفوز ببطولة دولية كبرى بعد فوزه باليورو، بعمر 17 عامًا ويوم واحد.