يتأهب أعضاء نقابة عمال الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سول لبدء إضراب عام يوم غد الأربعاء، كما حذروا في وقت سابق ، حيث لم تظهر مفاوضات زيادة الأجور مع الإدارة أي مؤشر يذكر على التوصل إلى حل وسط، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأجرت نقابة عمال الحافلات بالعاصمة جولات من المفاوضات مع الإدارة حول زيادة الأجور، لكنها فشلت في تضييق هوة الخلاف بين الجانبين، مما زاد من احتمال إجراء إضراب للعام الثاني على التوالي.

وبدون التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة خلال المحادثات النهائية المتوقعة اليوم الثلاثاء، من شأن الإضراب أن يؤثر على 61 من أصل 64 شركة حافلات داخل العاصمة تدير نحو 7000 حافلة على 389 مسارا الامر الذي سيسبب إزعاجاً شديداً للمواطنين والركاب على حد سواء.

ويطالب أعضاء نقابة عمال الحافلات بزيادة مقدارها 2ر8% في رواتبهم الأساسية.

ولكن الإدارة أصرت على أن اقتراح العمال سيكون له تأثير في زيادة الأجور بنسبة 25 % ، إذا تم تضمين المكافآت المنتظمة في الأجور العادية وفقا لحكم المحكمة العليا الأخير.

وهددت النقابة بتنظيم إضراب عام من موعد أول حافلة يوم غد الأربعاء، مالم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول اليوم السابق.

وفي العام الماضي ، أضرب عمال النقابة لأول مرة منذ 12 عاما منذ عام 2012 بعد انهيار مفاوضات الأجور.

وقالت حكومة العاصمة سول إنها ستزيد خدمة مترو الأنفاق بمقدار 173 مرة يوميا خلال ساعات التنقل وتشغيل حافلات مكوكية مجانية بين المواقع الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق للمساعدة في تقليل إزعاج المواطنين.