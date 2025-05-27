مدفيديف بعد هجوم ترامب على بوتين: الشيء السيئ حقا هو نشوب حرب عالمية ثالثة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأمر السيئ حقا هو حرب عالمية ثالثة، معربا عن أمله في أن يدرك ترامب ذلك.

وكتب مدفيديف في قناته على تطبيق"تليجرام": "بخصوص كلمات ترامب التي قال فيها إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يلعب بالنار وأن أمورا سيئة حقا تحدث لروسيا. أنا أعرف أمرا سيئا واحدا حقا، وهو الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب ذلك!"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

كان ترامب، صعد، الثلاثاء، من لهجته تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن الأخير "يلعب بالنار".

وتأتي أحدث تعليقات ترامب في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء الحرب الأوكرانية أوائل عام 2022.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!".