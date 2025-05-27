صلاح يُواسي لاعب كريستال بالاس في لقطة إنسانية مؤثرة

في مشهد لقي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء مجددًا، ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، بعدما ظهر وهو يواسي لاعب كريستال بالاس الشاب رومان إيس، عقب نهاية مواجهة ليفربول و"النسور" بالتعادل 1-1 على ملعب "أنفيلد" في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن اللقطة المؤثرة أظهرت صلاح وهو يتحدث مع اللاعب الإنجليزي الواعد، البالغ من العمر 20 عامًا، عقب استبداله المفاجئ في الوقت بدل الضائع، بعد دقائق قليلة فقط من دخوله كبديل.

تصرف المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر، الذي تجاهل اللاعب تمامًا لحظة خروجه، أثار الكثير من التساؤلات، خصوصًا بعد تصريحه المقتضب الذي قال فيه: "هو يعرف السبب، وهذا يكفي."

وانضم إيس إلى صفوف كريستال بالاس قادمًا من ميلوول في يناير الماضي، في صفقة قد تصل إلى 14.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يحصل على فرصة كافية لإثبات نفسه، حيث شارك في ست مباريات فقط منذ انضمامه، وبدأ واحدة منها كأساسي، رغم تسجيله هدفًا في أول ظهور له بالبريميرليج أمام برينتفورد.

لقطة المواساة من صلاح جاءت في وقت حساس بالنسبة لإيس، الذي بدا عليه الإحباط أثناء مغادرته الملعب، وقد لاقت المبادرة الإنسانية من نجم ليفربول إشادة كبيرة، واعتُبرت مثالًا على الروح الرياضية العالية والجانب الإنساني الذي لطالما ارتبط باسم صلاح داخل وخارج الملاعب.