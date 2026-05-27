محافظ القاهرة من ممشى أهل مصر: أعداد السائحين والأشقاء العرب في ازدياد

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن العاصمة تشهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب السياحة، مشيرًا إلى أن مناطق عديدة في القاهرة، وعلى رأسها وسط البلد، تشهد وجود أعداد كبيرة من الأشقاء العرب والسائحين.

وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» من ممشى أهل مصر، أن كورنيش النيل وممشى أهل مصر يشهدان إقبالًا من الأشقاء العرب بأعداد كبيرة، للاستمتاع بالنيل والمناظر الجميلة.

وأوضح صابر، أن القاهرة ترحب بجميع زوارها، قائلًا إن الأشقاء العرب الموجودين في العاصمة «ضيوفنا وبنعتبرهم مواطنين»، مؤكدًا أنهم يستمتعون بأجواء العيد في المدينة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعداد الزائرين هذا العام تبدو أكبر من المعتاد، مضيفًا: «يمكن السنة دي الأعداد زائدة شوية»، وموجهًا رسالة ترحيب للجميع: «أهلًا بهم طبعًا في مدينة القاهرة، أهلًا بالجميع».