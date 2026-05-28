خمسة شهداء إثر غارة إسرائيلية على منزل وسط غزة

أعلنت وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، استشهاد خمسة أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية اليوم الأربعاء استهدفت منزلاً في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار قرب منتزه البلدية في وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، بأن الغارة قد تكون استهدفت عز الدين بيك الذي يوصف بأنه قائد لواء الشمال، وعماد أسليم نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون. ولم تؤكد أي مصادر رسمية أو أخرى تابعة لحركة حماس ذلك.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت أربعة شهداء و15 مصاباً من موقع الاستهداف، فيما جرى نقل خامس وعدد من الجرحى الآخرين بواسطة سيارات مدنية.

وأضافت أن الشهداء والجرحى نُقلوا إلى المستشفى الميداني التابع للجمعية في السرايا، ومستشفى الشفاء، ومستشفى المعمداني / الأهلي في غزة في حين تواصل طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية عمليات الإخلاء في المكان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول تعليق له على الهجوم "استهدفنا شخصيتين مركزيتين في حركة حماس في قطاع غزة".

ونقلت الإذاعة العبرية الإسرائيلية والقناة 12 العبرية عن الجيش قوله إنه استهدف قائد لواء شمال القطاع في حماس عز الدين البيك، ونائب قائد لواء غزة، الذي يشغل أيضا منصب قائد كتيبة الزيتون، عماد أسليم.

ونفذت الغارة أثناء اجتماعهما معا.