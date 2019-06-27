استطلاع رأي: معسكر الوسط واليسار يتفوق للمرة الأولى على معسكر اليمين في إسرائيل

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل تفوق معسكر الوسط واليسار للمرة الأولى على معسكر اليمين.

ووفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي، على موقعها الإلكتروني، فإنه لو أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم لحصل معسكر الوسط واليسار على 61 مقعدا، مقابل حصول معسكر اليمين بزعامة حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ليكود" على 52 مقعدا.

كما يظهر الاستطلاع أن الحزبين الكبيرين "ليكود" و"كاحول لافان" (أزرق أبيض) على 32 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب إيهود باراك الجديد سيحصل على 6 مقاعد وأن القائمة المشتركة ستحصل على 12 مقعدًا.

ووفقا للاستطلاع فإن إعلان باراك تشكيل حزب جديد يغير صورة الأوضاع الحزبية والسياسية في البلاد، ويمنح لأول مرة معسكر الوسط واليسار أغلبية 61 مقعدا.

وتستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست الحالي على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة على إثر الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي.

وكان حزب نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات الماضية بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 35 مقعداً لـ"أزرق أبيض".

وكان نتنياهو يعول على دعم الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة إلا أنه فشل في تشكيلها، وأرجع ذلك في حينه إلى أن "جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض بعضها مع البعض".