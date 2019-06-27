ماكرون يلتقي إمبراطور اليابان الجديد قبل قمة مجموعة العشرين

التقى الرئيس الفرنسي الزائر، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، الإمبراطور الياباني ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، في طوكيو، اليوم الخميس، قبل قمة مجموعة العشرين.

يشار إلى أن ماكرون هو ثاني رئيس أجنبي بعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلتقي الإمبراطور الجديد الذي اعتلى العرش الأقحواني في الأول من مايو الماضي.

وتنازل والده الإمبراطور السابق أكيهيتو عن العرش في الثلاثين من إبريل الماضي في أول تنازل عن العرش في اليابان في خلال 202 عام.

وخلال اللقاء الذي عقد في القصر الإمبراطوري في العاصمة، وجه ناروهيتو الشكر لماكرون على رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الفرنسي بمناسبة تتويجه وتحدث الاثنان بشأن قضايا أخرى من بينها التغير المناخي، بحسب وكالة أنباء البلاط الإمبراطوري.

وتحاورت ماساكو وبريجيت بالفرنسية والإنجليزية، بحسب الوكالة.

ثم حضر الأربعة مأدبة غداء في القصر، انضمتا إليها الاميرتان ماكو وكاكو ابنتا شقيق الإمبراطور.

وكان ناروهيتو وماكرون التقيا في باريس في سبتمبر عندما كان وليا للعهد، حيث زار فرنسا بمناسبة الذكرى الـ160 للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وحضر مأدبة غداء استضافها الرئيس وعقيلته.

وسوف يحضر ماكرون الذي وصل طوكيو أمس الأربعاء في زيارة رسمية تستمر يومين، قمة مجموعة العشرين في أوساكا بدءا من غد الجمعة.