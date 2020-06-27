شاكيرا وميركل وماكرون يشاركون في حفل جمع تبرعات لتوفير لقاحات ضد كورونا

ربما لا ترتبط أسماء المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونجمي البوب، جاستن بيبر وشاكيرا، مع بعضها، لكن جمع التبرعات الذي تقوم به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا، يجمعهم معا اليوم السبت.

وتفتتح فون دير لاين القمة التي تهدف لجمع التبرعات في الساعة 3 مساء (1300 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، التي تشمل لجان ومقابلات. وستشارك المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في القمة.

ويشارك في هذه الفعالية الفنان والمصارع دواين جونسون، المعروف أيضا باسم "ذا روك"، التي تشهد تنظيم حفل موسيقي من 8 مساء فصاعدا، يشارك فيه شاكيرا وكولدبلاي وأشر ومايلي سايرس وجاستن بيبر وآخرون.

وتهدف القمة والحفل الموسيقي إلى جمع المال لتطوير لقاحات واختبارات ووسائل علاج ضد فيروس كورونا، طبقا لبيان صحفي.

وحتى الآن جمعت المفوضية 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) لتطوير ونشر لقاحات، طبقا لما ذكره المتحدث باسم المفوضية، اريك ماير أمس الجمعة.

وسيتم بث الحفل على الإنترنت.