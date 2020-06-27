محافظ القاهرة يوجه الأحياء بمتابعة قرارات إعادة فتح المطاعم والمقاهي

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات، لمراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارًا من اليوم بطاقة 25%، بالإضافة إلى منع الشيشة ووضع مساحة المكان في الاعتبار.

وشدد المحافظ، خلال بيان له اليوم السبت، بعدم السماح بأى إشغال للطريق، بجانب تنفيذ الغلق الفورى للمخالف، ووكذلك متابعة غلق المحال والمولات فى التاسعة مساءً، بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً ، مشيراً إلى استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والمراكز التعليمية ( السناتر) وعودة عمل وسائل النقل العام حتى منتصف الليل.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة ألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب والنوادى الصحية الواقعة خارج مراكز الشباب عن 25 % من الطاقة الاستيعابية.