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العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 4:33 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 4:33 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 43262 إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1660 حالة وفاة.

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