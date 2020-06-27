وزارة الثقافة تتيح أمهات الكتب للتحميل المجاني

تتيح وزارة الثقافة بجميع قطاعاتها المعنية بالنشر عددًا كبيرًا من أمهات الكتب المتنوعة الصادرة فى جميع قطاعات الوزارة، من أجل التحميل المجانى بصيغة pdf من الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الإنترنت.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الوبائي، قدمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة "ما" و"سلسلة رؤية" من أجل التصفح وتحميل مجاناً.

وتأتي سلسلة (ما) كفكرة من الهيئة العامة للكتاب لجذب العديد من الشباب للقراءة في موضوعات معرفية مختلفة، ولتعريفهم بمداخل أهم المجالات المعرفية التي تساهم في تطور الفكر البشري وتمهد الطريق لمن يريد أن يخطو خطواته الأولى في المعرفة الجادة.

أما "سلسلة رؤية" تتناول البعد الثقافى الفكر الديني بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف وتتضمن العناوين التالية: الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، بناء الشخصية الوطنية، فقه الدولة وفقه الجماعة، مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، حماية دور العبادة، والكليات الست، ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهه، بناء الوعي.

وتحتوى بوابة الثقافة كنزا ثقافيا نادرا، وشعار البوابة والهدف منها هو الوصول إلى 100 مليون مثقف مصرى، ونشر الثقافة المصرية وإعلاء قامتها بين دول العالم ، وتعمل البوابة أيضا علي تيسير الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مكاتبها في مختلف المحافظات عن طريق السماح للمواطنين بالتقديم على خدماتهم إلكترونيا واستخراج التراخيص اللازمة.