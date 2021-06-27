عماد الدين حسين: العراق كان من أكثر الدول استضافة للعمالة المصرية وتعامل معهم مثل مواطنيه

شدد عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة «الشروق»، على أهمية القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية التي ستعقد اليوم، ذاكرًا أنها القمة الرابعة بين قادة الدول الثلاث.

وقال حسين، في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، إن مصر والعراق والأردن دول رئيسية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مؤكدًا ضرورة وجود تنسيق مستمر بينها.

وأضاف أنه لو تمكنت مصر والعراق والأردن من إقامة أي قدر من التنسيق عبر أي مشروع، فسوف يضيف ذلك للأمة العربية وسيخدم كل دولة على حدة.

وأوضح أن البعض يعتقد أن المصالح المصرية متركزة فقط في دول الخليج، مضيفًا أنها تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد المصري واستضافة العمالة المصرية، إلا أن العراق أيضًا من أكثر الدول التي استضافت العمالة المصرية، وهيأ لها كل أجواء الراحة، وتعامل معهم مثل مواطنيه.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.