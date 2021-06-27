سفارة السعودية في دكا تعلق أعمالها إثر الحظر الكامل في بنجلاديش

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أعلنت سفارة السعودية لدى دكا، أنها ستعلق أعمالها حتى انتهاء حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة البنغلاديشية في كافة أنحاء البلاد بسبب جائحة كورونا.

وقالت السفارة عبر "تويتر" السبت: "تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد، عدا خدمات الطوارئ اعتبارا من تاريخ 28 يونيو، نظرا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفايروس كورونا المستجد".

وأضافت: "سيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر".

وقد أعلنت حكومة بنغلاديش أمس الجمعة فرض "حالة إغلاق صارم" على مستوى البلاد لمدة أسبوع لإبطاء وتيرة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في خضم ندرة جرعات اللقاح.

وجاء قرار الحكومة البنغلاديشية في أعقاب إعلان السلطات الصحية في دكا عن تسجيل 108 حالات وفاة بكورونا، وهي أعلى حصيلة وفيات تسجل في البلاد خلال 24 ساعة منذ 12 أبريل.