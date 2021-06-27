سفير البحرين بالقاهرة: 3 مليارات دولار استثمارات المملكة في مصر

كشف سفير مملكة البحرين في مصر، هشام الجودر، عن أن استثمارات بلاده في مصر بلغت 3 مليارات دولار، منها 750 مليون دولار في القطاع المالي والمصرفي، وهي تحتل رقم 16، بين أكبر الدول المستثمرة في القاهرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الجودر في "منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين"، الذي عقدته جمعيتي رجال الأعمال في البلدين، اليوم الأحد، افتراضيا.

وأوضح السفير أن استثمارات البحرين تبلغ 300 مليون دولار في المصرف المتحد-مصر، و90 مليون دولار في المؤسسة العربية المصرفية، و43 مليون دولار في بنك فيصل الإسلامي.

وقال إن المملكة نجحت في جذب كثير من المؤسسات المصرفية العالمية، ولم يتأثر ذلك بجائحة كورونا، كما لم تضعف الجائحة من مكانة المنامة التي تعد العاصمة المالية للمنطقة.

تأسس أول مصرف في البحرين عام 1920، وزادت حاليا إلى 98 مصرفا تقليديا و21 إسلاميا، وتمثل 17% من الناتج القومي، وبلغت قيمة أصولها في يونيو الماضي 211 مليار دولار.

وأعلن استعداد بلاده، وبالتنسيق مع السفير المصري في البحرين، تقديم كل التيسيرات إلى المستثمرين الراغبين في القدوم إلى المملكة.