تايوان: 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

سجلت تايوان، اليوم الأحد، 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها، فيما عدا حالة واحدة، كانت إصابات محلية، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة، بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن إيه" اليوم، إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و634 حالة، من بينها أكثر من 13 ألفا و200 حالة إصابة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد أولا أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد، للمرة الأولى منذ بدء التفشي في أوائل عام 2020 .

وحالات الوفاة الـ9، لـ3 رجال و6 نساء، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و90 عاما، والذين توفوا في الفترة من 22 حتى 26 يونيو.

وحتى الآن، بلغت حصيلة الوفيات في تايوان بسبب الفيروس، 632 حالة، بما في ذلك 620 حالة منذ 15 مايو الماضي.