فرانس برس: أكثر من 100 قتيل في معارك مأرب خلال 3 أيام

أفادت وكالة "فرانس برس" بسقوط أكثر من 110 قتلى جراء المواجهات المتواصلة في محافظة مأرب اليمنية بين قوات الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم، الأحد، عن مسؤولين في القوات الحكومية تأكيدهم سقوط 111 قتيلا على الأقل من كلا الطرفين خلال فترة ما بين الخميس وصباح اليوم الأحد، نتيجة لشن الحوثيين هجمات مكثفة من الشمال والجنوب والغرب، دون أن يتمكنوا من اختراق دفاعات القوات الحكومية في المحافظة الاستراتيجية.

وذكر مسؤول في القوات الحكومية للوكالة أن هذه المناطق شهدت قتالا عنيفا، وسط قصف مدفعي متبادل وغارات جوية مكثفة لطيران التحالف، ما أسفر عن سقوط 29 قتيلا في قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و82 آخرين في قوات الحوثيين.

وأكد مسؤولان آخران للوكالة صحة هذه الحصيلة.

وكثف الحوثيون منذ فبراير حملتهم العسكرية الرامية إلى إحكام سيطرتهم على مأرب التي تشكل آخر معقل لقوات الحكومة في شمال ووسط اليمن.