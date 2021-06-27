بنجلاديش تدخل في إغلاق شامل بسبب كورونا اعتبارا من الخميس المقبل

قررت حكومة بنجلاديش فرض إغلاق شامل على مستوى البلاد اعتبارا من الخميس المقبل "الأول من يوليو المقبل" في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا ، عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية أسد الزمان خان.

ونقلت صحيفة "دكا تربيون" البنجالية، اليوم الأحد، عن مسئولين حضروا الاجتماع قولهم إنه سيتم تعليق وسائل النقل العام اعتبارا من غد الاثنين، فيما سيتم فرض الإغلاق الشامل لمدة سبعة أيام اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأضافوا أن المصانع، لا سيما الموجهة للتصدير "من المرجح أن تُعفى من القيود"، مشيرين إلى أنه من المرجح أيضًا أن تعمل البنوك على نطاق محدود.

وأشاروا إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بمغادرة المنزل دون أسباب طارئة، حيث سيتم استدعاء الجيش لمساعدة الشرطة وقوات حرس الحدود في بنجلاديش لفرض "الإغلاق الصارم".

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في بنجلاديش حاجز الـ 14 ألف حالة، أمس السبت، عندما أبلغت السلطات الصحية عن 77 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 883 ألفا و138 حالة.