حثت السلطات الإقليمية في شرق أوكرانيا المدنيين، الاثنين، على إخلاء مدينة ليسيتشانسك بصورة عاجلة مع تعرضها لهجوم القوات الروسية.

وكتب سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك على تطبيق تيليجرام: "أعزائي سكان مدينة ليسيتشانسك وأقاربهم.. نظرا للتهديد الحقيقي للحياة والصحة، ندعوكم للإخلاء العاجل"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال إن الوضع في ليسيتشانسك "صعب للغاية" لكنه لم يذكر عدد المدنيين الذين بقوا هناك.

وكان يعيش حوالي 100 ألف شخص في المدينة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وكان جايداي قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن ليسيتشانسك تعرضت لأضرار "كارثية" جراء القصف حيث استهدفت القوات الروسية المدينة في أعقاب سقوط سيفيرودونيتسك المجاورة في مطلع الأسبوع.

وسيطرت القوات الروسية، السبت، بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بعد معركة شرسة ودخلت مدينة ليسيتشانسك المجاورة مع بداية الشهر الخامس من النزاع.

ويرى خبراء أن عمليات القصف المكثفة هذه أدت إلى إخضاع الجنود الأوكرانيين لكن من دون أن تحدث بالضرورة تغييرا جذريا للوضع على الأرض.