قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم حل أزمة الطريق الساحلي الدولي، تنفيذًا لتوجيه رئاسي.

أفاد ذلك الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، ناقلًا عن الوزير إعلانه أن لجنة أجرت معاينة للمشكلات على الطريق وجارٍ التعامل معها بشكل فوري.

وعقب أديب: "ده اللي طالبنا به.. كنا عاوزين نفهم إلى أين نسير.. نثق في أن الوزير كامل الوزير سيتخذ الإجراءات السليمة.. شيء سليم وحاجة تهدي الرأي العام".



وكان أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد أعلن تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن ما أسماه "سوء التخطيط الذي صاحب أعمال تطوير طريق الساحل الدولي، وما قد يترتب عليه من كوارث وحوادث".

وقال أبو العلا في بيانه: "جهود الحكومة في ملف الطرق لا خلاف عليها إطلاقًا، ويوميًا يرى المواطن المصري نتائج إيجابية على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية، ولكن خلال الفترة الأخيرة، وعلى غير العادة تفاجأ المصريون بقرب انتهاء أعمال التطوير في طريق الساحل الدولي، إلا أن المؤشرات المبدئية تشير لوجود عدم دراية بواقع المنطقة".

وأضاف: "الجهود الحكومية في أعمال التطوير تمت وفق سيستم عالمي متطور، ولكنها لا تتماش مع طبيعة الطريق، وما يتواجد من حوله من قرى سياحية منتشرة، حيث تم تنفيذ طريق خدمات باتجاه مُزدوج مع العلم، بأن كثافة المرور لا تقل عن 80% في هذا الطريق، وهو ما يترتب عليه كثافة مرورية، خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات، بسبب طابور السيارات المكدسة أمام القرى من أجل دخولها، ومن ثم سنكون أمام كوارث بشكل شبه يومي، كما أن البعض سيكون مضطرًا للسير في حارات الاتجاه المعاكس، مما سيكون له أثر في الحوادث أيضًا".