 فريال أشرف تتأهل لنهائي الكاراتيه وتضمن لمصر ميدالية جديدة بألعاب البحر المتوسط - بوابة الشروق
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فريال أشرف تتأهل لنهائي الكاراتيه وتضمن لمصر ميدالية جديدة بألعاب البحر المتوسط

علي البحيري
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 11:40 ص

تأهلت فريال أشرف، بطل مصر الأولمبية، إلى نهائي منافسات وزن تحت 68 كجم في الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط.

تغلبت فريال أشرف في ربع النهائي على بطلة اليونان قبل أن تهزم لاعبة المغرب في نصف النهائي.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وضمنت بذلك البعثة المصرية سادس ميدالياتها في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز بفضيتين وثلاث برونزيات.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.


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