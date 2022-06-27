رئيسة مولدوفا تصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف

وصلت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة عمل.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة في مولدوفا، في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكراين" الأوكرانية، أن ساندو ستزور بوروديانكا وبوتشا وإيربين، وستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وكانت ساندو قد أعلنت يوم السبت الماضي أنها تعتزم التوجه إلى أوكرانيا المجاورة قريبًا دون أن تحدد موعد الزيارة، وأشارت إلى أن الأمن الغذائي في بلادها مهدد بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للحبوب.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي رسميًا قبل أيام على منح مولدوفا وأوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى التكتل.