شولتس: لا يمكن العودة في العلاقات مع روسيا إلى ما قبل غزو أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن حرب روسيا على أوكرانيا ستترك على مدار فترة طويلة آثارا عميقة في العلاقات الدولية.



وفي أعقاب مشاورات زعماء دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو البافاري بجنوب ألمانيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي افتراضيا، أكد شولتس اليوم الاثنين أن روسيا نقضت كل الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين الدول.



وأوضح شولتس أن دول المجموعة متفقة على أن هذه الحرب ستؤثر على العلاقات لفترة طويلة " ولا يمكن أن تكون هناك عودة في العلاقات مع روسيا إلى فترة ما قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا".



وصرح شولتس بأن كل دول مجموعة السبع على استعداد لاتخاذ القرارات اللازمة ،مشيرا إلى أن من الممكن إدارة هذه التغييرات على أفضل نحو في حال التعاون الوثيق القائم على الثقة.



وأضاف شولتس أن زيلينسكي قدم وصفا مؤثرا للوضع في بلاده ،كما أنه أعرب عن شكره للدعم الدولي الذي سيظل ضروريا على مدار فترة طويلة " ونحن جميعا سنواصل دعم أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا".