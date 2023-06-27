السويد تعلن استيفاء جميع متطلبات تركيا للانضمام إلى الناتو

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء، إن السويد استوفت جميع المتطلبات التي حددتها تركيا من أجل السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر بيلستروم، في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، إنه بدخول قانون جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ تكون بلاده قد استوفت المتطلبات النهائية للانضمام إلى الحلف، وهي المتطلبات التي نص عليها اتفاق سابق بين فنلندا والسويد وتركيا، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضاف بيلستروم: "دخل تشريع جديد حيز التنفيذ في السويد في الآونة الأخيرة جعل المشاركة في أي منظمة إرهابية بأي شكل من الأشكال أمرا غير قانوني.. وبذلك نكون قد أنجزنا الجزء الأخير من اتفاقنا".

وكانت السويد قد تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، لكن تركيا والمجر عطلت مساعيها لنيل عضوية الحلف.