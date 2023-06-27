أتلتيكو مدريد يتعاقد مع خافي جالان

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كشفت بعض التقارير الصحفية، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات مفاوضات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع خافي جالان الظهير الأيسر لسيلتا فيجو، بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن أتلتيكو مدريد سيتعاقد مع جالان مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى اللاعب مانو سانشيز الذي سينتقل إلى سيلتا فيجو.

وأضاف رومانو أن النادي العاصمي سيعلن خلال الساعات المقبلة، عن تعاقده مع جالان قادمًا من سيلتا فيجو بشكل رسمي.

يُذكر أن أتلتيكو مدريد أنهى بطولة الدوري الإسباني في الموسم المنصرم بالمركز الثالث برصيد 77 نقطة، خلف برشلونة وريال مدريد.