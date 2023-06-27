راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة تزود أوكرانيا بـ14 دبابة ليوبارد 2

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قالت شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة في دوسلدورف، اليوم الثلاثاء، إنها ستورد 14 دبابة قتال رئيسية طراز ليوبارد 2 لأوكرانيا العام المقبل، معلنة التوصل إلى صفقة تعاقدية مع ممثلي الحكومات الألمانية والهولندية والدنماركية.

وقالت الدنمارك وهولندا في أبريل الماضي، إنهما ستزودان أوكرانيا بشكل مشترك بـ14 دبابة قتال رئيسية ليوبارد (2 إيه 4).

ولم يكن من المقرر أن تأتي الدبابات من مخزونات البلدين الخاصة، ولكن كان من المقرر شراؤها من مخزون الصناعة الألمانية، وإجراء عمرة شاملة لها ثم التبرع بها لأوكرانيا.

وقدرت التكاليف في ذلك الوقت بنحو 165 مليون يورو (180 مليون دولار).

وسيتم تسليم الدبابات خلال عام 2024، ومن المقرر أن تصل أول دبابة طراز ليوبارد إلى أوكرانيا في يناير المقبل.

وطلبت كييف من الدول الغربية، دعم معركتها ضد الحرب العدوانية الروسية من خلال توفير الدبابات القتالية.

وقدمت ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى بالفعل نماذج مختلفة من دبابات ليوبارد، بينما أرسلت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أنواع أخرى.