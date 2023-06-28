أسهم شركات التكنولوجيا تدفع مؤشر إس أند بي 500 للارتفاع بنسبة 1%

أوقفت الأسهم الأمريكية تراجعها الذي استمر يومين بفضل ارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا في تعاملات اليوم الثلاثاء، وصدور بيانات اقتصادية تشير إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي رغم تشديد السياسة النقدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية ارتفع بنسبة 1% بفضل ارتفاع سهم تسلا للسيارات الكهربائية، بعد تراجعه بنسبة 6%.

كما ارتفع سهم سنو فليك بفضل الشراكة مع شركة نفيديا كورب.

وارتفع سهم شركة ميتا الأم لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن رفع بنك سيتي جروب السعر المستهدف للسهم، في حين تراجع سهم شركة ألفابيت المالكة لشركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت جوجل بعد قول أحد المحللين إن الشركة تتحرك "بسرعة مفرطة" في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أظهر تقرير صادر عن معهد كونفرانس بورد الاقتصادي المستقل في الولايات المتحدة تحسنا كبيرا في ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الحالي بأكثر من التوقعات.

وذكر المعهد أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 109.7 نقطة مقابل 102.5 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 103.7 نقطة مقابل 102.3 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقالت دانا بترسون كبير المحللين الاقتصاديين في كونفرانس بورد إن "ثقة المستهلكين تحسنت خلال حزيريونيو الحالي، لتصل لأعلى مستوياتها منذ يناير 2022، بما يعكس التحسن في الثقة الحالية وتحسن التوقعات".