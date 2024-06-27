قفز معدل التضخم السنوي في زامبيا خلال شهر يونيو الجاري إلى أعلى مستوى له منذ 29 شهرا، حيث نما اقتصاد البلاد بأبطأ وتيرة له منذ عامين في ظل استمرار الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا، في مكافحتها لتداعيات موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينو، وهي الأسوأ منذ ما يقرب من ستة عقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن خبير الإحصاء العام، جودسون سينينجا، قوله للصحفيين في مدينة ندولا، الواقعة على بعد 316 كيلومترا شمال العاصمة لوساكا، اليوم الخميس، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2ر15%، مقابل 7ر14% في مايو الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار وجبة الذرة والحبوب والمشروبات الروحية.

وقد توسع الاقتصاد بنسبة 2ر2% خلال الربع الأول من العام، مقابل توسعه بنسبة 5ر8% خلال الأشهر الثلاث السابقة.