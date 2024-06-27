كشف الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، تفاصيل عملية جنين والكمين الذي وقعت فيه القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها للمخيم.

وقال في تدوينة عبر صفحته بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن «عناصر كتيبة جنين، تمكنوا عند منتصف الليلة الماضية من تفجير آليتين عسكريتين، كمقدمة لكمين مركب في منطقة سهل مرج بن عامر شمال جنين».

وأشار إلى أن «الكتيبة تمكنت من إيقاع طاقم الآليتين بالكامل بين قتيل وجريح، ومن ثم الاشتباك المباشر والالتحام مع قوات النجدة التي أوقعت فيها أيضاً إصاباتٍ محققة».

ولفت إلى تفجير ما يزيد عن 6 عبوات ناسفة، والاشتباك المباشر مع قوات العدو المتوغلة في عدة مناطق بجنين ومخيمها لأكثر من ثماني ساعات متواصلة خلال «عملية بأس جنين 2».

وأضاف: «إننا وفي ضوء العمل المتزامن والمتصاعد في كافة الساحات ومحاور النزال، نؤكد ثباتنا ومضينا قدماً في الجهاد والكفاح والاستبسال دفاعاً عن حقنا المشروع لتحقيق أهداف شعبنا المظلوم ومقاومته العادلة».

واختتم: «إذ لن نبرح ساحات القتال والمواجهة حتى دحر الاحتلال ولن يكون أمام العدو إلا الانسحاب الذليل وكرامة مهدورة في الضفة وغزة وكل الساحات أمام بسالة المقاومة والصمود الأسطوري لشعبنا العزيز».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة.

ووقعت قوة إسرائيلية في كمين خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين، وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوات ناسفة في جنين.