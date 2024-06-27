كيف أسقطت «ايباك» النائب الداعم لغزة جمال بومان في انتخابات نيويورك؟

بعد سباق سجل انفاقا هو الأكبر في تاريخ الانتخابات التمهيدية الأمريكية، خسر النائب الديمقراطي المعروف بمواقفه الداعمة لغزة، جمال بومان الانتخابات التمهيدية للحزب في نيويورك، أمام منافسه جورج لاتيمر المدعوم من لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "ايباك"، وقد كانت هذه المنافسة بمثابة ساحة استعرضت فيها "ايباك" قوتها مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الأهم "الانتخابات الرئاسية الأمريكية" والتجديد النصفي للكونجرس في 5 نوفمبر المقبل.

• ضربة لسكواد التقدميين

ووفقا لشبكة "إن.بي.سي. نيوز" الأمريكية، فإن بومان أحد أشد المنتقدين لإسرائيل في الكونجرس، هو أول مشرّع ديمقراطي حالي وأول عضو فيما يسمى بـ "السكواد" المكونة من المشرعين التقدميين يخسر الانتخابات التمهيدية في هذه الدورة الانتخابية.

وكان قد تم استهداف أعضاء آخرين في "السكواد"، بما في ذلك النائبات إلهان عمر، ورشيدة طليب، وسامر لي، لكنهم نجوا من التحديات الأولية، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويشير "السكواد" إلى تحالف داخل الحزب الديمقراطي في الكونجرس، يضم المشرعين الذين يتبنون مواقف تقدمية وقوية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

ويدعم هؤلاء المشرعين سياسات مثل التنوع والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وغالبا ما يعارضون السياسات العسكرية وينادون بالإصلاحات في النظام الاقتصادي والسياسي.

وبحسب بيانات شركة تتبع الإعلانات" AdImpact"، اجتذب السباق بين بومان ولاتيمر، إنفاقًا إعلانيًا اعتبر الأكبر في تاريخ الانتخابات التمهيدية، حيث بلغ نحو 25 مليون دولار، وجاء ما يقرب من 15 مليون دولار من هذا الإنفاق من لجنة مشروع الديمقراطية المتحدة، وهي هيئة عمل سياسية كبرى مرتبطة بـ"ايباك".

• ثمن الدفاع عن غزة

ويعد بومان أحد أبرز منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة، فقد أعرب مرارا عن دعمه لوقف إطلاق النار، مشددا على رفضه المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب في ظل تلك الحرب.

وهاجم بومان ما وصفه بسيل إعلانات التمويل المالي ضده، والتي تم جمع معظمها من خلال "أيباك"، قائلا: "خصمي وأيباك" هما من يدمران الديمقراطية الأمريكية.

ويشير الباحث في الشئون السياسية الأمريكية، إريك هام في تصريح لقناة الحرة إلى أن مواقف بومان الذي دعا مرارا لوقف إطلاق النار في غزة، جعلته في مرمى لجنة "ايباك" التي تدعم المرشحين المؤيدين لإسرائيل.

ورغم خسارته، ظل بومان ثابتا على قناعاته، مجددا التأكيد على معارضته للحرب في غزة وأعرب عن امتنانه لأنصاره على تفانيهم في الدفاع عن هذه المبادئ.

* نفوذ ايباك في الانتخابات

تعتبر لجنة الشئون العامة الامريكية الإسرائيلية المعروفة اختصارا باسم "ايباك" أهم جماعات الضغط السياسي المدافعة عن المصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

وتقول المنظمة على موقعها على شبكة الانترنت أنها قامت على مدى أكثر من نصف قرن بالحفاظ على أمن إسرائيل والمساعدة على بقائها قوية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتزعم أنها تضم أكثر من 3 ملايين عضو على مستوى القاعدة الشعبية "من الذين يرغبون في تعزيز وتوسيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن "ايباك" أهم المنظمات التي تؤثر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهي تحولت من التركيز على الضغط على السلطة التشريعية، الكونجرس، إلى التأثير على قرارات الإدارة الأمريكية وهو ما ظهر خصوصا خلال فترة رئاسة جورج بوش الأبن.

ونجحت "ايباك" في إسقاط عدة أعضاء كونجرس أو افشالهم في الانتخابات حال قيام هؤلاء بدعم دولة عربية أو دعم القضية الفلسطينية، وفقا للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار".

وفي عام 2022، أنفقت أيباك نحو 27 مليون دولار على استهداف المرشحين التقدميين.