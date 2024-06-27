أسانج يصل إلى أستراليا بعدما صار حرا طليقا

وصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، إلى موطنه أستراليا ليجتمع شمله وعائلته، وليبدأ حياة جديدة كرجل حر.

وتوجه أسانج إلى العاصمة كانبرا، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق سراحه من أحد سجون لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا).

وجاء إطلاق سراح أسانج بعد مثوله أمام أحد القضاة في جلسة استغرقت ساعتين بمحكمة في جزر ماريانا الشمالية بالمحيط الهادئ بعد منتصف الليل بقليل، حيث أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة، وقد أسقطت الولايات المتحدة 17 تهمة تجسس أخرى بحقه.

وعقب نزوله من الطائرة، ضرب أسانج بقبضته في الهواء قبل أن يحتضن زوجته ستيلا ووالده ريتشارد. ولم يخاطب الصحفيين على الفور.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، صدر ضد مؤسس ويكيليكس حكم بالسجن 62 شهرا، باحتساب السنوات الخمس التي قضاها بالفعل في سجن شديد الحراسة ببريطانيا، وهو يكافح ترحيله إلى الولايات المتحدة والسماح له بتجنب قضاء فترة سجن إضافية هناك.

وقال محامي أسانج باري جيه بولاك، في كانبرا، إن التوصل لاتفاق مع الحكومة الأمريكية بدا غير متاح حتى الشهر الماضي.

وأضاف: "لم نكن قريبين من أي نوع من أنواع الحلول إلا قبل أسابيع قليلة، عندما عادت وزارة العدل إلى المشاركة، ودارت مفاوضات مشوبة بالتوتر الشديد على مدار الأسابيع القليلة الماضية".