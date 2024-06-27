 اتحاد الكرة يطالب بيريرا بمراجعة القرارت التحكيمية الجدلية - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة يطالب بيريرا بمراجعة القرارت التحكيمية الجدلية

كريم صلاح
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 8:07 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 8:07 م

طالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، بمراجعة الأخطاء التحكيمية التي حدثت في الفترة الماضية بالبطولات المحلية، بجانب التحقيق في شكاوى الأندية.

الزمالك طالب بالتحقيق في الأخطاء التحكيمية في مباراته ضد المصري والتي خسرها الفريق 2-1، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة لأندية الدوري من مستوى التحكيم.

وأوضح المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة اجتمع أمس الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة مع بيريرا.

وأضاف البيان: «المجلس طالب بيريرا بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها، وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف، والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن».

وينتهي عقد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام مع الاتحاد المصري، بنهاية منافسات الدوري المحلي هذا الموسم.


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