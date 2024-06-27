 بعد استغاثة عبر فيسبوك.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق في قنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد استغاثة عبر فيسبوك.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق في قنا

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 3:29 م

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل سائق بمحافظة قنا بعد استغاثه تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تغيب السائق.

بدأت الواقعة عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور متضمن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، عقب خروجه للعمل على سيارة أجرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة قنا من شقيق المتغيب بخروج شقيقه من منزلهما للعمل على سيارة أجرة وغيابه وعدم عودته.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه".

وبمواجهته، اعترف بقتل المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام باستدراجه إلى مدينة غرب قنا الجديدة وحال وصولهما حاول الاستيلاء على الهاتف المحمول والسيارة الخاصين بالمجنى عليه بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، ولدى مقاومته له قام بالتعدى عليه؛ ما أدى إلى وفاته.

وقام بترك السيارة والجثمان بمكان الواقعة، والاستيلاء على الهاتف المحمول وبيعه لـ(مالك محل هواتف كائن بمحافظة سوهاج) "تم ضبطه والهاتف المحمول".

وبإرشاد المتهم تم العثور على السيارة وبجوارها جثمان المجني عليه؛ فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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