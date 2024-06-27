 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل شرق حي الشجاعية - بوابة الشروق
الخميس 27 يونيو 2024 1:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل شرق حي الشجاعية

وكالات
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:14 م

استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسّيرة، محيط مقبرة التونسي شرق حي الشجاعية.

وذكرت مصادر طبية، أن عددا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون، دون تمكن طواقم الإسعاف الوصول إليهم، بسبب القصف الشديد والمتواصل من قبل طائرات الاحتلال، في حي الشجاعية، الذي يشهد توغلا كبيرا وسط قصف مدفعي وجوي.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بنزوح عشرات آلاف المدنيين بفعل القصف المتواصل على أنحاء متفرقة بمدينة غزة.

وأجبر جيش الاحتلال المواطنين في منطقة الشجاعية، والأحياء الجديدة، والتركمان، والتفاح على الإخلاء قسرا إلى جنوب قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك