البرلمان الألماني يمدد مهمة الجيش في البوسنة والهرسك لعام آخر

أقر البرلمان الألماني، بأغلبية كبيرة، اليوم الخميس، تمديد التفويض الممنوح للجيش الألماني للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي "يوفور ألثيا" في البوسنة والهرسك لمدة عام آخر.

وبموجب التفويض، يمكن للجيش الألماني أن يشارك بما يصل إلى 50 جنديا في مهمة يوفور ألثيا الرامية إلى ضمان الالتزام باتفاقية دايتون للسلام التي أنهت حرب البوسنة في عام 1995.

ولا تزال الدولة الواقعة في منطقة البلقان مرشحة لتكون بؤرة صراع.

وفي ذات السياق، يعتزم البرلمان الألماني في وقت لاحق من مساء اليوم إقرار تمديد عمليتين دوليتين إضافيتين للقوات المسلحة، وهما مهمة "كفور" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو لتأمين بناء نظام سلمي مدني ونظام عام في الدولة التي استقلت عن صربيا في عام 2008، ومهمة يونيفيل التابعة للأمم المتحدة لمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان.

ولا يزال الحد الأقصى المسموح به للمشاركة في مهمة كفور يبلغ 400 جندي ألماني، بينما لا يزال الحد الأقصى المسموح به للمشاركة في مهمة يونيفيل يبلغ 300 جندي.