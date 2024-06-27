مسئولون أمريكيون: التوترات بين إسرائيل وحزب الله قد تخرج عن السيطرة

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسئولين أمريكيين قولهم إن سعي إدارة الرئيس جو بايدن، للحد من الاشتباكات الحدودية بين حزب الله وإسرائيل، يواجه صعوبة كبيرة؛ في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وحذر المسئولون في تصريحات للصحيفة الأمريكية، اليوم الخميس، من أن «التوترات بين إسرائيل وحزب الله قد تخرج عن السيطرة».

وقال مسئول أمريكي إن بلاده لن تمنع إسرائيل من دخول حرب في لبنان إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، مؤكدًا دعم واشنطن الكامل لتل أبيب ضد حزب الله.

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية مساعي التهدئة جنوبي لبنان، وقد أرسلت الموفد الخاص للرئيس جو بايدن، آموس هوكستين، إلى تل أبيب وبيروت أكثر من مرة في محاولة لوقف التصعيد وإرساء حل دبلوماسي يُمكّن سكان المناطق الحدودية في الجنوب والمستوطنين في شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم، إلا أن الفشل لا يزال قائماً.

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود الجنوبية للبنان بشكل شبه يومي، وذلك منذ عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.