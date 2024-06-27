مصرع طفل وإصابة شخصين في انهيار حائط بأسيوط

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لقي طفل مصرعه، وأصيب 2 آخرين، مساء الأربعاء، إثر انهيار حائط منزل عليهم بقرية الزاوية قبلي البلد التابعة لمركز أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار حائط منزل على عدد من السكان، ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار حائط منزل ملك مواطن يدعى حماده. م. ر، أثناء قيامه بأعمال هدد، مما أسفر عن مصرع طفل يدعى عمرو.م. ر، 6 أعوام، وإصابة اثنين آخرين هما فارس. م.ر وصفيه. م. ا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، ونقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.